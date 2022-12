Instagram als Jobportal - Experte verrät, wie mittelständische Unternehmen die sozialen Medien als Bewerberpool nutzen und aktiv Mitarbeiter einstellen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Zahlreiche Branchen kämpfen weiterhin mit dem

Fachkräftemangel. Zwar haben viele mittelständische Unternehmen bereits erkannt,

dass die sozialen Medien Abhilfe hiervon schaffen und die ideale Plattform für

zuverlässige Mitarbeitergewinnung darstellen - dadurch steigt jedoch auch der

Konkurrenzkampf auf Instagram und Co.



"Täglich fragen mich Mittelständler verzweifelt, warum sie trotz ihrer

Bemühungen auf Social Media keine Bewerbungen erhalten. Die Antwort lautet:

Ihren Werbebotschaften fehlt schlicht die Identität", sagt Robert Kirs. Der

Marketing-Profi kennt aus seiner Zusammenarbeit mit mehr als 150

mittelständischen Unternehmen die wirkungsvollsten Möglichkeiten, um digital

wahrgenommen zu werden und sich von der Konkurrenz abzuheben. Im folgenden

Artikel verrät er, wie Unternehmen über Social Media auf sich aufmerksam machen

und dadurch ihr Recruiting mehr ankurbeln.





1. Sichtbarkeit über alle relevanten Plattformen hinwegDer demografische Wandel gilt als Hauptursache für den Fachkräftemangel.Zugleich ist der fehlende Nachwuchs in mittelständischen Betrieben auf dieunzureichende Digitalisierung des Arbeitsumfelds zurückzuführen. Aufgrund dieserEntwicklung sind Bürojobs für viele junge Leute attraktiver als handwerklicheBerufe oder Tätigkeiten in der Fertigung. Zudem sollten mittelständischeUnternehmen realisieren, dass ein weiteres, ganz wesentliches Problem existiert- nämlich die mangelnde Sichtbarkeit ihrer Betriebe auf dem Arbeitsmarkt.Infolgedessen werden sie von potenziellen Bewerbern schlichtweg nichtwahrgenommen. Daneben gibt es Firmen, die zwar bekannt, aber wenig attraktivsind: Weder ihre Karriereseite noch ihr Gesamtauftritt im Netz erzeugen Spannungoder Interesse. Diese Unternehmen haben meistens ein Logo und die Leute wissenauch, wem das Firmengebäude gehört - doch die Gesichter dahinter kennt niemand.Die Beseitigung dieser Defizite ist der Schlüssel, um den Fachkräftemangel inden eigenen Reihen zu bekämpfen: Arbeitgeber sollten mehr Aufmerksamkeit, mehrSichtbarkeit und mehr Attraktivität generieren, um potenzielle neue Mitarbeiterzu erreichen.2. Mitarbeitersuche auf weitere Personengruppen ausweitenMeist ist es ratsam, sich bei der Rekrutierung zusätzlicher Mitarbeiter nichtauf den Kreis der Arbeitssuchenden zu beschränken. Denn potenzielles Personalfindet sich auch in anderen Unternehmen und sogar in verwandten Branchen.Beispielsweise sind die Tätigkeiten in der Automobilindustrie jenen imMaschinenbau in vielen Bereichen ähnlich. Das zeigt schon ein Blick auf dieInhalte der jeweiligen Ausbildungen.