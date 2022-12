Volle Flexibilität Nect Ident kann zur Registrierung bei Krankenkassen verwendet werden und schafft Alternativen für die Telematik-Infrastruktur (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Keine Bedenken zum Einsatz der vollautomatisierten Video-Identifizierung in

den Online-Geschäftsstellen (OGS) der Krankenkassen

- Flexible Prozesse durch Einbindung von eID und ePass

- Nect-CEO Benny Jürgens: Nutzung unserer Schnittstelle ermöglich Flexibilität,

Sicherheit und maximale Nutzerfreundlichkeit für Krankenkassen



Nach dem Verbot von Video-Ident-Verfahren in der Telematik-Infrastruktur durch

die Gematik bietet die Hamburger Nect GmbH mit der Identifizierungslösung Nect

Ident verschiedene Alternativverfahren über eine Schnittstelle an. Zudem wurde

jetzt bestätigt, dass das bekannte, auf Biometrie-Technologie basierende

Verfahren von Nect wieder für die digitale Registrierung bei den

Online-Geschäftsstellen (OGS) aller deutschen Krankenkassen genutzt werden kann.

Dies gilt für die Nutzung per Webbrowser, App oder für die Registrierung eines

neuen Mobiltelefons.