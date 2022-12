ADV-Gremientagung in Stuttgart Flughafenverband setzt auf Transformation für die Zukunft

Stuttgart (ots) - Die Vorstände und Geschäftsführer der ADV-Mitgliedsflughäfen

sind in Stuttgart zu einer zweitägigen Sitzung zusammengekommen. Neben

Zukunftsthemen wie die unbemannte Luftfahrt und der Einsatz autonomer Fahrzeuge

auf dem Vorfeld standen auch die Auswirkungen von Fit for 55, die

Steuerungsübernahme der Luftsicherheitskontrollen nach dem Frankfurter Modell

oder der Fluglärmschutz auf der Tagesordnung. Hierzu erklärt ADV-Präsident Dr.

Stefan Schulte: "Die Themenlage ist so vielfältig, wie die Flughafenlandschaft

in Deutschland. Nachdem wir die Corona-Pandemie weitestgehend hinter uns

gelassen haben, befindet sich der Luftverkehr wieder im Aufbruch. Die

Verkehrszahlen haben sich stabilisiert, auch wenn wir mit einem aktuellen Minus

von 25,6 Prozent gegenüber dem Oktober 2019 noch nicht in allen Marktsegmenten

wieder vollständig zurück sind. Während sich der Europaverkehr zum

Wachstumsmotor entwickelt, stagniert der innerdeutsche Verkehr. Im

internationalen Luftverkehr verhindert der weiterhin eingeschränkte Asienverkehr

eine stabilere Entwicklung. Insgesamt fehlen an den deutschen Flughäfen von

Januar bis Oktober 2022 noch 34,9 Prozent der Passagiere gegenüber des

Vorkrisenniveaus.



Finanzielle Entlastung des Luftverkehrs zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit