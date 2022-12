Vera Reimann übernimmt Geschäftsführung im Didacta Verband (FOTO)

Darmstadt (ots) - Der Didacta Verband verstärkt sein Engagement zur Förderung

der Transformation des Bildungssystems ins digitale Zeitalter.



Vera Reimann (54) wird zum 1. Januar 2023 neue Geschäftsführerin im Didacta

Verband. Sie wechselt von der Deutschen Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit GmbH (GIZ) in die Geschäftsführung des Verbandes. Vera Reimann

tritt die Nachfolge von Reinhard Koslitz an. Bislang in Personalunion sowohl für

die Geschäftsführung im Didacta Verband der Bildungswirtschaft e. V. als auch

der Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH verantwortlich, wird sich

Reinhard Koslitz künftig als Geschäftsführer auf den weiteren Ausbau der

nationalen und internationalen Didacta-Ausstellungsaktivitäten sowie des

Didacta-Mediennetzwerks konzentrieren.



Der Didacta Verband konnte mit Vera Reimann eine sehr erfahrene

Führungspersönlichkeit gewinnen, die für ihre neuen Verbandsaufgaben genau das

richtige Profil mitbringt. Die Diplom-Pädagogin beschäftigt sich seit mehr als

20 Jahren in unterschiedlichen Führungsfunktionen mit Personal- und

Bildungsthemen - unter anderem seit 2018 bei der GIZ als Head of

HR-Personalbetreuung Ausland im Kontext der internationalen Zusammenarbeit. In

ihrer Karriere war Vera Reimann zudem in Führungsfunktionen für internationale

Wirtschaftsunternehmen sowie für die Bildungswerke der Wirtschaft in den

Bereichen Geschäftsentwicklung, Personal, Vertrieb und Themen der beruflichen

Bildung verantwortlich.