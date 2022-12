Carbonfuture und Swiss Re unterzeichnen mehrjährige Abnahmevereinbarung, um hohe Qualitätsstandards auf dem Markt für Kohlenstoffentfernung durch Pflanzenkohle zu unterstützen

Freiburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Unterzeichnung eines mehrjährigen

Kaufvertrags zwischen Carbonfuture und Swiss Re veranschaulicht, wie Käufer von

Carbon Removal Credits Lösungen zur Kohlenstoffentfernung unterstützen können,

die hohe Qualitätsstandards garantieren. Die erneuerte Partnerschaft zwischen

einem der weltweit führenden Rückversicherer und MRV-Plattform und Marktplatz

für Carbon Removal Credits Carbonfuture zeigt, dass Risikomanagement auf dem

Markt für Emissionsgutschriften für beide Seiten eine Priorität darstellt. Die

verstärkte Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Lösungen, wie sie Carbonfuture

anbietet, wird dazu beitragen, die Integrität dieser wachsenden Industrie zu

gewährleisten und letztendlich die allgemeine Akzeptanz von Carbon Removals auf

dem Weg in Richtung Netto-Null-Emissionen beschleunigen.



Um eine Chance zu haben, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, muss die

Welt bis 2050 Netto-Null CO?-Emissionen erreichen. Dies erfordert vor allem

drastische Emissionsreduzierungen, gefolgt von der aktiven Entfernung von

Gigatonnen von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Um dieses Ziel zu erreichen,

sind strenge Standards, eine transparente Bilanzierung sowie eine genaue

Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung (MRV) erforderlich, um die

Integrität des wachsenden Marktes zu gewährleisten.





Tom Spencer, Environmental Management Specialist bei Swiss Re: "Die Sink-Tracking-Technologie von Carbonfuture, bei der festgehalten wird, wo jeder Sack Pflanzenkohle einer Kohlenstoffsenke zugeführt wird, stellt sicher, dass Käufer genau wissen, 'wo der Kohlenstoff ist'. Dies verhindert, dass die Pflanzenkohle für andere Zwecke als zur Kohlenstoffentfernung verwendet wird, und war ein wichtiger Grund für Swiss Re, Carbonfuture als Lieferanten zu wählen." Das vorausschauende Engagement zwischen Swiss Re und Carbonfuture ist eines der umfangreichsten Pflanzenkohle-Abkommen, das je unterzeichnet wurde, und veranschaulicht die Bedeutung, die vertrauenswürdige Ansätze für Carbon Removal Credits haben können. Es unterstützt auch die Entwicklung von Klimaschutztechnologien in großem Maßstab. Hannes Junginger-Gestrich, CEO von Carbonfuture: "Die Partnerschaft mit Swiss Re ist für Carbonfuture von entscheidender Bedeutung: Ihr mehrjähriges Engagement sendet erneut ein starkes Signal, das unterstreicht, dass eine transparente und wirkungsorientierte Klimalösung erforderlich ist, um höhere Qualität bei geringerem Risiko zu erreichen und letztlich die Klimamaßnahmen zu skalieren, um die im Pariser Abkommen festgelegten Ziele zu erreichen." Informationen zu Carbonfuture Carbonfuture (https://www.carbonfuture.earth/) ist eine End-to-End-Plattform für Unternehmen, die sich an der Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre beteiligen möchten. Das Startup-Unternehmen im Bereich der Klimatechnologie bietet Zugang zu hochwertigen Carbon Removal Credits und die Teilnahme an einer der weltweit innovativsten Communities. Im Gegensatz zu herkömmlichen Marktplätzen gewährleistet Carbonfutures Kombination von digitaler Plattform, Projektfinanzierungsinstrumenten und langfristigen Partnerschaften eine neue Qualitätsstufe der Credits und verringert gleichzeitig Reibungsverluste für das Wachstum der weltweit vielversprechendsten Technologien zur Kohlenstoffentfernung. Unternehmen wie Microsoft, Swiss Re, Klarna und South Pole vertrauen Carbonfuture, um sie dabei zu unterstützen, ihre Klimaverpflichtungen auf transparente, überprüfbare und wissenschaftlich fundierte Weise zu erfüllen. Carbonfuture ist weltweit tätig und hat Niederlassungen in Freiburg, Deutschland und San Francisco, USA.