Politik in der Sackgasse Zuwanderung ist keine Lösung, wenn Bestandskräfte ignoriert werden / Fehlendes Skill-Management in der Wirtschaft macht Zuwanderung zum Risikospiel

Graz/Österreich (ots) - Die Bundesregierung in Deutschland hat Eckpunkte für ein

Gesetz beschlossen, das dringend benötigte ausländische Fachkräfte nach

Deutschland locken soll. Doch die damit ersehnte Wende auf dem Arbeitsmarkt ist

nach Expertenmeinung wenig wahrscheinlich. "Diese Pläne mögen bei weniger

qualifizierten Berufen noch aufgehen - im Handwerk oder in Pflegeberufen. Aber

bei IT-Spezialisten, Ingenieuren und vielen weiteren Fachrichtungen besteht die

große Gefahr, Arbeitskräfte anzuwerben, deren Qualifikation nicht zweifelsfrei

zu verifizieren ist und damit zum Risiko wird", analysiert Markus Skergeth,

Geschäftsführer von Skilltree. Das österreichische Unternehmen hat eine Software

entwickelt, die einen Mitarbeitenden mit allen seinen Talenten und Fähigkeiten

sichtbar macht und wie eine Singlebörsen-App auf die Erfordernisse der Projekte

matcht. Denn in der Mehrzahl der Fälle ist einem Arbeitgeber kaum umfänglich

bekannt, was ein Mitarbeitender alles kann. "Tatsächlich setzen hier Politik und

Wirtschaft falsch an und versuchen, den Arbeitskräftemangel mit externen Kräften

zu lösen. Dabei wird gänzlich übersehen, was intern an Kenntnissen und

Spezialisierungen vorhanden ist. Vor allem langjährige Mitarbeitende laufen

unter dem Radar - bis sie dann aufgrund von eigener Unzufriedenheit von der

Konkurrenz abgeworben werden", so Skergeth weiter.



Skill-Management mildert das Problem deutlich