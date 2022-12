Headhunter erklärt, wie er Top-Leute findet und was viele bei Xing und LinkedIn falsch machen (FOTO)

München (ots) - Der Personalmangel zerrt seit Monaten massiv an den Nerven

vieler Unternehmen. Zugleich eröffnet sich für Arbeitnehmer die Chance, sich als

Top-Kandidaten auf dem Markt zu platzieren. Wer in der modernen Arbeitswelt auf

Jobsuche geht, verzichtet jedoch immer öfter auf das Lesen von Zeitungsannoncen.

Heute stellen Xing und LinkedIn die besten Adressen für den angestrebten

Karrieresprung dar.



"In meiner Laufbahn als Headhunter habe ich die Erfahrung gemacht, dass der

gesamte Onlineauftritt stimmen muss, um auf XING oder LinkedIn Interesse zu

wecken. Viele Arbeitnehmer achten allerdings nicht darauf, ihre Profile zu

pflegen, bevor sie die Plattformen nutzen", erklärt Headhunter Dominik Roth.

Statt also ihren Onlineauftritt schleifen zu lassen und lediglich passiv auf

Anfragen zu warten, sollten Arbeitnehmer jetzt strategisch aktiv werden. Gerne

beleuchtet der Headhunter in diesem Ratgeber, wie er Top-Leute findet und welche

Fehler Bewerber auf Jobsuche bei Xing und LinkedIn vermeiden sollten.