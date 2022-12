Neues Modell sorgt für mehr Tempo beim Glasfaserausbau in Deutschland / Erstes Projekt in der Ruhrmetropole Essen gestartet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) - Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur geht vor allem in deutschenStädten nach wie vor nur schleppend voran. Dabei ist die Anbindung an schnelleund leistungsfähige Glasfasernetze ein entscheidender Wettbewerbsfaktor fürStädte. Der Projektentwickler metrofibre will den Glasfaserausbau in Deutschlandüber eine Partnerschaft zwischen Städten, Investoren undProjektentwicklungsexperten beschleunigen - privatwirtschaftlich finanziert undohne den Einsatz von öffentlichen Geldern. Mit "ruhrfibre" startet jetzt daserste große Projekt von metrofibre gemeinsam mit der Stadt Essen. Rund 150.000Haushalte sowie zahlreiche Unternehmen, Krankenhäuser und öffentlicheEinrichtungen sollen in den kommenden drei Jahren Zugang zumHochgeschwindigkeitsnetz von ruhrfibre bekommen.Mit einer Anschlussquote von 7,1 Prozent zählt Deutschland zu denSchlusslichtern der 38 OECD-Länder.[1] Staatliche Subventionen führen dabei zuder Situation, dass viele Dörfer bald eine höhere Haushalts-Anschlussquoteaufweisen als die meisten Großstädte. "Das wollen wir ändern", sagt ChristopherRautenberg, Mitgründer und Geschäftsführer von metrofibre. "Metaverse, autonomesFahren, Virtual Reality, das Internet-of-Things (IoT), Smart Cities - digitaleLösungen, Produkte und Konzepte wie diese brauchen vor allem eins: einehochleistungsfähige digitale Infrastruktur. Und daran mangelt es in Deutschlandnoch erheblich." Angetreten ist metrofibre mit einer neuen Strategie für denAuf- und Ausbau einer flächendeckenden, hochleistungsfähigenGlasfaserinfrastruktur in Städten. Denn für sie geht es nicht nur um dieDaseinsvorsorge in einer zunehmend digitalisierten Welt, sondern auch umStandortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit.Schulterschluss zwischen Städten, Investoren und erfahrenen ProjektentwicklernBasis des innovativen Konzepts von metrofibre sind enge Partnerschaften zwischenStädten, Investoren und metrofibre als Projektentwicklungsgesellschaft. Kommunensichern sich über eine Beteiligung Mitspracherechte, die Finanzierung erfolgtprivatwirtschaftlich, metrofibre koordiniert den Netzausbau und vermarktet diepassive Infrastruktur an Internet Service Provider. Diese können dasmetrofibre-Netz pachten und ihren Kunden so attraktive Glasfasertarife anbieten.Das fördert den Wettbewerb und beugt gleichzeitig einem Überbau vor. Für denurbanen Netzausbau ist das Modell von metrofibre bisher einzigartig inDeutschland.Das metrofibre-Netzkonzept: hochmodern, diskriminierungsfrei und nachhaltigKern des metrofibre-Konzepts ist ein passives Glasfasernetz als offeneInfrastruktur, die mehrere Telekommunikationsanbieter gleichzeitig mieten und