Fresh Thyme Market startet mit dem Verkauf der gesamten Else Nutrition-Produktpalette an Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung in zehn US-Bundesstaaten

- Fresh Thyme Markets ermöglicht Else den Zugang zu Konsumenten, die frische und natürliche Lebensmittel in Bioqualität suchen. Else rechnet mit einem erheblichen Zuwachs an Neukunden, die ihren Babys und Kindern eine vollwertige pflanzliche Ernährung bieten wollen.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 1. Dezember 2022 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit dem Verkauf seiner gesamten Produktpalette an Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung an sämtlichen 71 Verkaufsstandorten der Lebensmittelkette Fresh Thyme Market startet, die in den US-Bundesstaaten Illinois, Iowa, Wisconsin, Minnesota, Missouri, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky und Pennsylvania vertreten ist. Das Angebot für die Kunden von Fresh Thyme umfasst die Produkte Else Toddler, Toddler Omega, Kids Nutritional Drink in den Geschmackssorten Schoko und Vanille, sowie Baby Super Cereal in drei Geschmackssorten.

„Uns von Fresh Thyme Market ist es ein Anliegen, unseren Kunden hochwertige Nahrungsmittel zu einem günstigen Preis anzubieten und damit zu einem besseren und gesünderen Lebensstil der Menschen beizutragen“, so Liz Zolcak, President von Fresh Thyme Market. „Die pflanzlichen Lebensmittel von Else passen hervorragend zu unserem Sortiment und helfen uns, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie sich auf ihrer Wellness-Reise gerade befinden. Es freut uns wirklich außerordentlich, dass wir das Unternehmen an allen Standorten von Fresh Thyme Market als Partner haben.“

Fresh Thyme ist ein Lebensmittelnahversorger, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Konsumenten frische und natürliche Lebensmittel in Bioqualität anzubieten. Die Familien haben nun die Möglichkeit, sich bei der Nahrung für ihre Babys, Kleinkinder und Kinder für Else Nutrition zu entscheiden. Da die Stammkunden von Fresh Thyme bevorzugt zu gesünderen Lebensmittelalternativen greifen, ist Else optimistisch, hier neue Zielgruppen – vor allem Mütter von Babys und Kleinkindern – zu erreichen.

„Fresh Thyme ist ein Unternehmen, das die gleichen Werte vertritt wie Else, nämlich Familien mit der gesündesten und natürlichsten Ernährung zu erschwinglichen Preisen zu versorgen“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Wir finden es großartig, bei Fresh Thyme Market vertreten zu sein, denn wir wissen, dass die Kunden dort genau das suchen, was wir anbieten. Die Glaubwürdigkeit, die wir durch die Präsenz in den Regalen von Fresh Thyme erlangen, wird viele Familien dazu anregen, die Produkte von Else erstmalig zu probieren.“