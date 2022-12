Dr. Shiva Meyer übernimmt von Dr. Werenfried Wendler / ARAG SE Wechsel im Vorstandsressort Human Resources / Group Internal Audit

Düsseldorf (ots) - Der Aufsichtsrat der ARAG SE hat Dr. Shiva Meyer mit Wirkung

zum 2. April 2023 in den Vorstand des Unternehmens berufen. Sie übernimmt das

Vorstandsressort Konzern Human Resources / Group Internal Audit von Dr.

Werenfried Wendler, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand geht.



Dr. Shiva Meyer ist seit Juli 2021 Vorstandsmitglied der ARAG

Krankenversicherungs-AG in München. Sie arbeitet seit Juli 2020 für die ARAG SE

und führt seither neben ihrem Vorstandsmandat in München die Hauptabteilung

Human Resources der ARAG SE. Mit der Übernahme ihrer neuen Aufgabe wird Dr.

Shiva Meyer ihr Vorstandsmandat bei der ARAG Krankenversicherungs-AG

niederlegen. Der Aufsichtsrat der ARAG Krankenversicherungs-AG wird bis dahin

über ihre Nachfolge entscheiden.