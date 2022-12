Weniger Weihnachtsgeld als 2021 / Aktuelle Job-Umfrage 2022 erhalten etwas weniger als die Hälfte der Beschäftigten ein Weihnachtsgeld (FOTO)

Berlin (ots) - Etwas weniger als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland

dürfen sich in diesem Jahr auf Weihnachtsgeld freuen. Das ist das Ergebnis einer

aktuellen Umfrage, die die KÖNIGSTEINER Gruppe gemeinsam mit der Online-Jobbörse

http://www.stellenanzeigen.de/ in Auftrag gegeben hat. Befragt wurden dabei

bundesweit 1.016 Beschäftigte. Demnach erhalten 2022 48 % der Mitarbeitenden von

ihrem Arbeitgeber das klassische Weihnachtsgeld. Das sind 6 % weniger als noch

im vergangenen Jahr.



Einen zusätzlichen Jahresbonus neben der Weihnachtsgratifikation erhalten 20 %

der Befragten. Insgesamt geben 27 % der Befragten an, eine Bonuszahlung von

ihrem Arbeitgeber einzustreichen. Allerdings ist hier der Anteil der männlichen

Bonusempfänger besonders hoch. 32 % aller Männer erhalten eigenen Angaben

zufolge einen Jahresbonus zum Ende des Kalenderjahres, während der Anteil bei

den weiblichen Beschäftigten diesbezüglich bei nur 22 % liegt.