FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vorabend angeknüpft. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0438 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch kurzzeitig unter 1,04 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0376 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro durch eine Dollar-Schwäche, die am Vorabend eingesetzt hat und sich am Donnerstag fortsetzte. Auslöser für die Kursverluste bei der amerikanischen Währung waren Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Er hatte Signale für kleinere Zinserhöhungen in den USA gegeben. So hatte der Euro vor den Aussagen von Powell noch bei 1,03 Dollar notiert.