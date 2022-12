Berlin (ots) - Zum Gesetzentwurf zur Einführung von Preisbremsen für Gas undStrom äußert sich Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute in Berlin:"Wir begrüßen, dass die Strom- und Gaspreisbremsen endlich kommen. Kleine undmittlere Unternehmen brauchen schnelle, unbürokratische und möglichstpragmatische Hilfe. Es wird sich noch beweisen müssen, ob die beiden Instrumentediesem Anspruch gerecht werden. Das Verfahren hat lange gedauert. Zum Teil habensich die Gasmärkte schon wieder beruhigt. Zur Wahrheit gehört auch: Dauerhaftestaatliche Subventionen sind der falsche Weg und nicht finanzierbar.Nachhaltigkeit gilt mit Blick auf die kommenden Generationen auch füröffentliche Haushalte. Es ist wichtig, dass wir staatliche Hilfen nur in echtenNotlagen in Anspruch nehmen."Berlin, 1. Dezember 2022Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5384169OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.