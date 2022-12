DAX wieder über 14.500 Punkten

An der Lage hat sich wenig geändert. Für das große Bild ist weiterhin lediglich die weitere Kursentwicklung am Fibonacci-Fächer im Monatschart wesentlich, der für den Monat Dezember im Bereich von 14.600 Punkten notiert. Weiterhin kommt es darauf an, ob der DAX an diesem Fibonacci-Fächer nach unten abprallt, oder ob doch ein Durchbruch nach oben gelingt.

Zu beachten ist dabei, dass der S&P 500 nach dem starken Anstieg vom Vortag in Folge der Aussagen von US-Notenbankchef Powell zur weiteren Geldpolitk der Fed bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart hochgelaufen ist. Und hier ebenfalls wieder nach unten abprallen könnte. Solange der DAX aber über dem 10er-EMA im Tageschart notiert, ist zunächst von eher weiter steigenden Kursen auszugehen.