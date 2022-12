NEW YORK (dpa-AFX) - Selbst enttäuschende Signale von Salesforce und Snowflake dürften am Donnerstag die Partylaune der Anleger im Technologiesektor zunächst kaum stören. Knapp anderthalb Stunden vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den von Tech-Werten dominierten Nasdaq 100 mit plus 0,1 Prozent auf 12 042 Punkte.

Am Vortag hatte der zinssensible Auswahlindex angefacht von Aussagen von Notenbank-Chef Jerme Powell zur Zinspolitik den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht und letztlich um 4,6 Prozent zugelegt. Powell zufolge könnte bereits im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein.