FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schlechten Börsenjahr 2022 dürften defensiv zusammengestellte Depots bald wieder besser dastehen. "Eine fünfzigprozentige Mischung aus Aktien und Anleihen sollte 2023 wieder erfolgreich sein", sagte Achim Siller vom Vermögensverwalter Pictet am Donnerstag im Rahmen eines Jahresausblicks in Frankfurt. Eigentlich gilt diese Strategie als besonders ausgewogen, was Chancen und Risiken betrifft. In Zeiten der extrem hohen Inflation waren 2022 aber beide Anlagenklassen unter Druck geraten.

"Schwacher Dollar, langsameres Wachstum, ein starker Rückgang der Inflation, Zurückhaltung bei Aktien, bullische Anleihen und ein Aufschwung in China", fasste sein Kollege Luca Paolini die wichtigsten Anlagethemen für 2023 zusammen. Angesichts einer Erholung des Dax in den vergangenen Wochen um mehr als 20 Prozent preisten Anleger bei Aktien schon einen Optimismus ein, der sich angesichts weiter steigender Verbraucherpreise und der Rezessionsgefahr als zu groß erweisen könnte.