Neuigkeiten zum Listing von Patriot Battery Metals an der ASX

1. Dezember 2022 – Vancouver, British Columbia, Kanada - Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Börsengang an der australischen Börse Australian Securities Exchange („ASX“) erfolgreich abgeschlossen hat. Es wurden 7.000.000 CHESS Depository Interests (jeweils ein „CDI“, wobei 10 CDIs jeweils einer vollbezahlten Stammaktie entsprechen, somit insgesamt 700.000 zugrundeliegende Stammaktien) zum Preis von 0,60 AUD pro CDI begeben und daraus ein Bruttoerlös von 4.200.000 AUD (rund 3.654.000 CAD) erzielt. Das Unternehmen hat, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, von der ASX-Börsenaufsicht die Genehmigung zur Aufnahme von Patriot in die offizielle Liste und zur offiziellen Notierung seiner CHESS Depository Interests (CDIs) erhalten. Patriot arbeitet eng mit der ASX zusammen, um die entsprechenden Auflagen für die Börsennotierung zu erfüllen. Der Handel mit den CDIs von Patriot (unter dem Börsensymbol „PMT“) an der ASX wird voraussichtlich am 7. Dezember 2022 (australische Zeit) auf normaler Abrechnungsbasis aufgenommen.