Ein Feuerwerk in Sachen Logistik (FOTO)

Der Spruch ist so alt wie zeitlos: Erst kommt die Arbeit - dann das Vergnügen.



Das Motto gilt ganz besonders für Deutschlands Feuerwerkunternehmen. Die 23

Mitglieder des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI) tun gerade alles

dafür, dass es endlich wieder ein normales Silvesterfest mit Feuerwerk geben

wird. Das heißt in diesen Tagen vor allem eines: Ausdauer mitbringen und in die

Hände spucken - der Auslieferungs-Marathon hat begonnen.





Wenn VPI-Vorstandsmitglied Richard Eickel früh morgens aus dem Fenster schaut,sieht er mustergültig, was es bedeutet, das größte Logistikzentrum der Branchezu managen. Im Minutentakt rollt ein Lkw nach dem anderen bei der Firma COMETvor, stoppt vor einem der 18 Andock-Tore der langen Lagerhalle und wird promptbeladen. Nur kurze Zeit später ist der Laster schon wieder auf der A27, dieGroßkunden in ganz Deutschland warten schon. "Bis vor ein paar Tagen war unserLager noch randvoll mit Feuerwerk - mittlerweile sind viele der rund 40.000Palettenstellplätze schon leergefegt", freut sich Eickel.Doch nicht nur Lagerung und Verladung verlangen nach Planung mit Weitsicht,sondern auch die Anlieferung."Unser Unternehmen verzeichnet jährlich rund 30.000 Auslieferungen - da muss imVorfeld alles passen", so Richard Eickel.Silvester-Feuerwerk ist kein Ganzjahresgeschäft. Keiner weiß das besser alsVPI-Vorsitzender Thomas Schreiber.Für den Geschäftsführer der Firma WECO ist klar, dass die Auslieferung derFeuerwerksprodukte im Idealfall eine Punktlandung ist. Die Waren müssenrechtzeitig beim Kunden ankommen, nicht zu früh, aber definitiv nicht zu spät."Wir generieren gut 90 Prozent unseres Jahresumsatzes an nur drei Tagen, dakönnen wir uns keine Lieferschwierigkeiten erlauben", so Schreiber. Auch beiWECO läuft der tonnenschwere Versand seit Wochen auf Hochtouren, damit alleAnfragen aus Deutschland rechtzeitig bedient werden können. Dabei gibt es indiesem Jahr ausnahmsweise mal Glück im Unglück. "Wegen der Corona-Pandemiemussten wir unverschuldet zwei Jahre darauf verzichten, unsere Kunden zuversorgen. Teilweise mussten wir sogar die Ware wieder zurückholen - Feuerwerkist ein Kommissionsgeschäft", beschreibt der VPI-Vorstand das Dilemma derVorjahre. Der Vorteil liegt nun auf der Hand, beziehungsweise auf TausendenPaletten:"Wir haben noch die Ware aus der Corona-Zeit und können sie jetzt endlichausliefern und unsere Verträge erfüllen."Der große Lagerbestand, der zuletzt nicht wenig Nerven und Energie kostete,zahle sich aus, so VPI-Vorstandsmitglied Michael Kandler. Als Geschäftsführerder Firma NICO weiß er natürlich, dass die Corona-Jahre das bundesweiteImportgeschäft vor eine Herausforderung stellten. "Längere Lieferzeiten undhöhere Kosten sind da keine Seltenheit. Zum Glück sind wir 2022 aber bestensversorgt", so Kandler. Sicher ist auch, dass sich die Branche nachhaltigweiterentwickeln und ausrichten wird.CO2-Reduktion, Klimawandel, Mikro-Plastik in den Weltmeeren - "wir sehen uns mitunseren Unternehmen und Produkten in der Verantwortung, einen Beitrag zu mehrUmweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit zu leisten", sagt Richard Eickel. "ZweiJahre lang waren uns wegen Corona die Hände gebunden. Aber wir haben die Ärmelhochgekrempelt und Feuerwerk neu gedacht", sagt Thomas Schreiber. Auch das einKraftakt. Aber die harte Arbeit hat sich gelohnt: Das Ergebnis ist ein weltweiteinmaliges Angebot und eine absehbare Vorreiter-Rolle der deutschen Industriemit Blick auf umweltfreundliches und biologisch abbaubares Feuerwerk in dennächsten Jahren.Zum Verband I Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) ist derZusammenschluss von 23 (teils assoziierten) Mitgliedsunternehmen ausDeutschland. Der VPI betreut Hersteller von Silvester-, Groß- undBühnenfeuerwerken sowie Hersteller von pyrotechnischer Munition aus dem gesamtenBundesgebiet.