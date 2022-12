(Der letzte Absatz wurde korrigiert. Spanien rpt Spanien hat mit 12,7 Prozent die höchste Arbeitslosenquote. In Deutschland beträgt sie 3,0 rpt 3,0 Prozent.)

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit auf ein historisch niedriges Niveau gesunken. Im Oktober ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Niedriger war die Quote seit Einführung des Euro noch nie. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 6,6 Prozent erwartet.