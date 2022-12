SAFCSP und Informa starten das Gemeinschaftsunternehmen "Tahaluf", um die Saudi Vision 2030 zu unterstützen

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



- Der saudische Verband für Cybersicherheit, Programmierung und Drohnen (SAFCSP)

gründet zusammen mit Informa das Joint Venture "Tahaluf", um erstklassige

Messemarken in Saudi-Arabien zu etablieren

- Das neue Joint Venture wird berufliche Chancen für Saudis in der Event-Branche

und verwandten Branchen schaffen

- Die Partnerschaft wird 2023 und 2024 eine Reihe von Großveranstaltungen

durchführen, um wichtige vertikale Märkte in Saudi-Arabien zu bedienen,

darunter Technologie, KI, Lebensmittel, Pharma, Schönheit, Immobilien und

Gesundheitswesen



SAFCSP und Informa, der weltweit größte Messeveranstalter, gaben heute die

Gründung eines neuen Joint Ventures namens "Tahaluf" bekannt, um das "Vision

2030"-Ziel des Königreichs zu unterstützen, die Wirtschaft des Landes zu

diversifizieren und hochwertige Beschäftigungsmöglichkeiten für saudische Bürger

zu schaffen.