München (ots) -- Zinsrückgang um fast einen halben Prozentpunkt- Zentralbanken halten Zügel bei Geldpolitik jedoch weiter straff- Interhyp-Bauzins-Trendbarometer: Experten dämpfen ihre Prognose - im Verlaufdes nächsten Jahres erwartet die Mehrheit der Experten gleichbleibende bisleicht steigende ZinsenImmobilienkaufende und Eigentümerinnen und Eigentümer können sich AnfangDezember über einen Zinsrückgang bei Immobilienkrediten von fast 0,5Prozentpunkten freuen. Nachdem sich die Zinsen von August bis Oktober von rund2,7 Prozent auf über 4 Prozent verteuert hatten, sind Darlehen mit zehnjährigerZinsbindung aktuell im Durchschnitt für rund 3,6 Prozent abzuschließen. BeiBestanbietern sind Zinssätze unter 3,5 Prozent möglich. Darauf weist dieInterhyp AG hin, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen."Für Interessentinnen und Interessenten ergeben sich aktuell durchaus Chancen.Durch Zinsvergleiche können sie einerseits Zinsschwankungen und -dellen nutzenund so Finanzierungskosten sparen. Andererseits sehen wir auf demImmobilienmarkt aktuell mehr Angebote und einen größeren Spielraum fürPreisverhandlungen", sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäftder Interhyp AG. "Die Zinsen sind zwar deutlich höher als vor einem Jahr, einegrößere Objektauswahl und fallende Preise eröffnen aber wieder Möglichkeiten."Im Interhyp-Bauzins-Trendbarometer für Dezember sehen die monatlich befragtenExpertinnen und Experten von zehn Kreditinstituten kurzfristig eineSeitwärtsbewegung und erwarten zum Jahreswechsel Zinsen von 3,5 bis 4 Prozentfür zehnjährige Darlehen. Damit liegt das für den Beginn 2023 erwartete Niveauleicht unter der Prognose der vergangenen Monate, als einige Experten noch 4,5Prozent erwartet hatten. Auch auf Halbjahres- und Jahressicht haben einigeExperten ihre Prognose nach unten korrigiert, die Mehrheit erwartet nungleichbleibende bis leicht steigende Zinsen, im vergangenen Monat hatte eineMehrheit fürs nächste Jahr noch mehr Aufwärtspotenzial vorhergesehen. MirjamMohr: "Für 2023 erwarten wir, dass Immobilieninteressentinnen und -interessentenvon Preisrückgängen und Zinsschwankungen bei insgesamt eher moderat steigendenZinsen profitieren."Die Energiekrise, der Ukraine-Krieg und die Auswirkungen der Corona-Pandemie -wie zuletzt die Proteste in China - treiben die weltweite Teuerung an undgefährden die Konjunktur. "Die Zentralbanken bekämpfen mit aller Macht dieInflation und nehmen auch Konjunkturrisiken in Kauf", erläutert ZinsexpertinMirjam Mohr. Nach mehreren Jumbo-Zinsschritten der amerikanischen Notenbank Fedund der Europäischen Notenbank EZB erwarten Marktteilnehmer allerdings, dass die