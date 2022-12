Meilen sammeln und einlösen, geht jetzt auch im Reisebüro / Als erste Reisebüro-Organisation kooperiert Lufthansa City Center mit dem Loyalitätsprogramm der Lufthansa

Frankfurt (ots) - Gute Nachrichten für Vielflieger: Teilnehmer des

Loyalitätsprogramms Miles & More bekommen ab dem 1. Dezember 2022 bei einer

Urlaubsbuchung in einem der 270 Reisebüros von Lufthansa City Center (LCC)

Prämienmeilen gutgeschrieben. Gleichzeitig haben sie hier künftig die

Möglichkeit, ihre Meilen einzulösen. Damit ist LCC die erste

Reisebüro-Organisation, in der das Bonusprogramm der Lufthansa zum Einsatz

kommt.



So funktioniert es: Wer künftig als Teilnehmer von Miles & More Pauschalreisen,

Eigenveranstaltungen und Kreuzfahrten bucht oder eine Reiseversicherung

abschließt, erhält dafür eine Prämienmeile pro ausgegebenem Euro. Wer sie wieder

einlösen möchte, kann sie ganz oder anteilig für ausgewählte Reisen und

Versicherungen einsetzen: beispielsweise bei der Buchung von Robinson Clubs oder

Pauschalreisen mit den Reiseveranstaltern TUI und Dertour.