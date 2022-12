Intuit Earnings-Update – 80% wiederkehrende Umsätze geknackt! Nach der Korrektur ein Kauf?

Der Konzern unterteilt sein Geschäft in vier Geschäftssegmente. Das umsatzstärkste Segment ist das Segment „Small Business & Self-Employed“ mit einem Umsatzanteil von rund 51 Prozent. Das Segment beinhaltet den Umsatz mit Kleinunternehmen und Selbstständigen. Primär werden die Umsätze in diesem Geschäftssegment mit QuickBooks und Mailchimp erzielt. Etwa 31 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet das Segment „Consumer“ beispielsweise durch TurboTax und Mint . Die neu akquirierte Kredit-Plattform „ Credit Karma “ trägt 14 Prozent zum Umsatz bei, während das Geschäftssegment „ProConnect“, welches Leistungsangebote für professionelle Buchhalter anbietet, für vier Prozent steht. Nur wenige Prozent des Umsatzes werden im Ausland erzielt.

Der US-Softwarehersteller Intuit bietet eine Vielzahl von Software-Lösungen und Online-Plattformen in den Bereichen Finanzmanagement und mittlerweile sogar Marketing. Das facettenreiche Angebot richtet sich an Kleinunternehmer, Selbstständige und Verbraucher. Bekannt ist Intuit beispielsweise für seine Steuersoftware TurboTax , aber auch die Buchhaltungssoftware QuickBooks ist besonders bei Kleinunternehmern sowie Selbstständigen beliebt.

