Die Neiman Marcus Group präsentiert die NMG Awards, um Persönlichkeiten zu ehren, die das Luxuserlebnis revolutionieren

Die Neiman Marcus Group (NMG) gibt die Einführung der NMG Awards bekannt, einerneuen Plattform zur Anerkennung und Förderung bahnbrechender Koryphäen derModebranche weltweit. Die heutige Ankündigung markiert die Rückkehr desprestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field ofFashion. Die Plattform umfasst auch den neuen Neiman Marcus Award for CreativeImpact in the Field of Fashion , der an Empfänger verliehen wird, dieaußergewöhnliche Innovationen in ihrem kreativen Ansatz zeigen."Die NMG Awards sind eine Verkörperung unseres unermüdlichen Engagements fürunsere Markenpartner, die wir auf völlig neue Weise mit unseren Luxuskundenverbinden", erklärte Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer von NMG."Wir würdigen und feiern mit der Modeindustrie diejenigen, die unserenkollektiven Geist inspirieren und die Zukunft unserer Branche gestalten."Brunello Cucinelli erhält den 2023 Neiman Marcus Award for Distinguished Servicein the Field of Fashion. In 85 Jahren wurden mehr als 100 Koryphäen der Modegeehrt, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, GiorgioArmani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, RalphLauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder und Baccarat, um nureinige zu nennen.Cucinelli repräsentiert die Spitze des Luxus in der Mode und erfüllt diewachsende Nachfrage der Kunden nach gehobenem Lifestyle-Design. Sein https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3722743-1&h=3151666491&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722743-1%26h%3D1415844545%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brunellocucinelli.com%252Fen%252Fthe-cucinelli-foundation.html%26a%3Dimpact&a=Einfluss auf die Gemeinschaft und sein Engagement für den humanistischenKapitalismus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3722743-1&h=4290303534&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3722743-1%26h%3D640093370%26u%3Dhttp%253A%252F%252Finvestor.brunellocucinelli.com%252Fen%26a%3Dhumanistic%2Bcapitalism&a=humanistischen+Kapitalismus) machen ihn zu einer Ikone in derBranche."Unsere langjährige Beziehung zu Brunello Cucinelli in den letzten 20 Jahren undsein enormer Einfluss auf die Welt der Luxusmode machten ihn zu einer klaren