Infinix stellt das ZERO 5G-Smartphone 2023 mit verbesserter Leistung und Speicherkapazität vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Infinix präsentiert das neue 5G-ZERO-Smartphone mit

starken Leistungen der nächsten Generation und massiven Speichererweiterungen

für nur 239 USD.



Infinix (http://www.infinixmobility.com/) hat heute das ZERO-5G-Smartphone 2023

mit starken Leistungsupgrades und enormen Speicherkapazitäten angekündigt. Das

neue Smartphone ist in seinem Preissegment führend und verfügt über einen

MediaTek Dimensity 1080 5G Power-Monster-Prozessor-Chipsatz und viel

Speicherplatz mit 256 GB und bis zu 13 GB RAM für ununterbrochene Nutzung und

Spielerlebnisse.





"Infinix bietet einen neuen Wert für Smartphones, der bahnbrechende Erfahrungenmit den erweiterten Funktionen verbindet, die Verbraucher am meisten brauchen,und das alles zu einem erschwinglichen Preis", erklärt Manfred Hong, SeniorProduct Director von Infinix. "Vollgepackt mit beeindruckenden Leistungs- undSpeicherkapazitäten, effizienter Akkulaufzeit, einem schönen geschwungenenDesign, glattem Display und hochauflösenden Kameras legt das neue ZERO-5G 2023den Verbrauchern eine außergewöhnliche Leistung in die Hände."Erleben Sie Geschwindigkeiten der ZukunftDas ZERO-5G 2023 ermöglicht es Benutzern, neue Dimensionen der Geschwindigkeitund Leistungsstärke zu erschließen. Es ist eines der ersten Telefone auf demMarkt, das den Chipsatz Dimensity 1080 6nm 5G von MediaTek verwendet. DieOcta-Core-CPU der Dimensity 1080 verfügt über zwei Arm-Cortex-A78-Prozessoren,die mit bis zu 2,6 GHz getaktet sind und für außergewöhnliche Leistung, schnelleApp-Reaktionen und ein flüssiges Spielerlebnis sorgen. Mit einemLeistungsupgrade von 10 % und einem CPU-Upgrade von 8 % im Vergleich zumVorgängermodell [1] bietet dieses Smartphone entscheidende Verbesserungen underhöhte Zuverlässigkeit bei den Funktionen, die für den Benutzer am wichtigstensind. Ob beim Herunterladen von Dateien, Surfen, Streaming oder Spielen - dienötige Geschwindigkeit wird stets mit höherer Effizienz erreicht. Dies ist derintelligenten Zuweisung von Netzwerken und dem intelligenten 5G-Modus zuverdanken, der automatisch für einen geringeren Stromverbrauch sorgt, indem ermit umliegenden 4G-Netzwerken und WLAN aggregiert und dadurch dieNetzwerkbandbreite erhöht.Das ZERO-5G 2023 bietet reichlich Speicherplatz mit bis zu 13 GB RAM (8 GB plus5 GB erweiterter RAM) und RAM-to-ROM-Integration, was dieVerarbeitungsgeschwindigkeit erhöht und die Leistung beschleunigt. DieseKombination bietet ein Maximum an Speicherplatz zu einem erschwinglichen Preis.Führendes Display-Design - Intelligente ImmersionDas ZERO-5G 2023 verfügt über ein beeindruckendes 6,78-Zoll-FHD-Display mit