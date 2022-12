Templestay vereinigt Menschen über Grenzen und Volkszugehörigkeiten hinweg

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben

Das Jahr 2022 markiert den 20. Jahrestag von Templestay seit seiner Einführung

im Jahr 2002. Das Programm zielte darauf ab, internationalen Besuchern die

Möglichkeit zu bieten, während der Fußball-Weltmeisterschaft Korea-Japan 2002

traditionelle koreanische Kultur zu erleben. In den letzten zwei Jahrzehnten

waren. Bemerkenswerter als die Anzahl der Besucher ist, dass die ausländischen

Besucher aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlicher Ethnizitäten kamen.

Besonders hervorzuheben ist die Anzahl der Nationalitäten der Besucher, die mit

205 höher ist als die Anzahl der UN-Mitgliedsstaaten. Die Besucher zeigten auch

eine hohe Zufriedenheit, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 6,33 von 7.

Es beweist, dass Templestay ein kulturelles Erlebnis ist, dass für alle Menschen

in den unterschiedlichsten Lebenslagen angenehm ist.