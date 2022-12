Auf Nummer sicher Welche Versicherungen braucht man im Ehrenamt? (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Tag des Ehrenamts - am 05. Dezember wird wieder das soziale Engagement

unzähliger Menschen gewürdigt

- Von Unfall bis Haftpflicht - welche Versicherungen im Ehrenamt eine Rolle

spielen

- Aufwandsentschädigung - das gilt es zu beachten



Tag für Tag setzen sich Millionen von Menschen in Deutschland für andere ein,

ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Freiwillige Feuerwehr, Betreuung

kranker und alter Menschen, Jugendhilfe, Tierschutz, Schöffenamt: Die

Möglichkeiten, einem Ehrenamt nachzugehen sind äußerst vielfältig. Als

Anerkennung und zur Förderung dieses Engagements wird jährlich am 5. Dezember

der Internationale Tag des Ehrenamtes begangen. Doch so deutlich sichtbar der

Einsatz der Menschen ist, so undeutlich ist bisweilen die Frage der Absicherung.

Was passiert, wenn man sich bei der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit

verletzt? Und was ist, wenn man anderen Schaden zufügt? Die Experten der

Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) helfen weiter und erklären zudem, was man

beim Thema Aufwandsentschädigung beachten sollte.