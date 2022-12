Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Celigo-Integrationsplattform ergibt eine Investitionsrendite von 364 %

Die TEI-Studie von Forrester untersuchte den potenziellen Return on Investment (ROI) und die geschäftlichen Vorteile, die Unternehmen durch den Einsatz der Celigo-Integrationsplattform in ihrem Unternehmen erzielen können. Anhand einer Reihe von Kundeninterviews und einer umfassenden Finanzanalyse stellte Forrester fest, dass ein Unternehmen innerhalb von drei Jahren Einnahmen in Höhe von 820.000 US-Dollar gegenüber Kosten in Höhe von 176.000 US-Dollar erwirtschaftet, was einen Kapitalwert (NPV) von 643.000 US-Dollar und einen ROI von 364 % ergibt.

„Unternehmen müssen einen ganzheitlichen Ansatz für die Automatisierung verfolgen", sagte Jan Arendtz, Gründer und CEO von Celigo. „Wie diese Forrester-Studie meiner Meinung nach zeigt, bietet Celigo modernen Unternehmen, die auf der Suche nach höherer Produktivität, größerer Sichtbarkeit und kürzeren Entwicklungszyklen sind, bedeutende Renditen – alles in einer einzigen Plattform, die sowohl Fachkräften als auch kaufmännischen Nutzern dient."

Bevor sie die Integrationsplattform von Celigo einsetzten, stellten die Befragten fest, dass ihre Unternehmen nicht in der Lage waren, mit den geschäftlichen Anforderungen an Automatisierung und Integration Schritt zu halten. Geschäftsprozesse und Integrationen waren manuell oder nur teilweise automatisiert, obwohl die Nachfrage nach einer verbesserten Workflow-Effizienz gestiegen war. Die bestehenden Prozesse waren bei der Skalierung der Daten oft fehleranfällig, und den IT-Teams fehlten sowohl die Zeit als auch die Kapazitäten, um die Integrations- und Automatisierungsanforderungen des Unternehmens zu erfüllen. Dies wirkte sich negativ auf die Erfahrungen der Endbenutzer, Kunden und Partner aus.