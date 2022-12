PEKING, 1. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Seit ihrem Start im Dezember 2021 stellt die China-Laos-Eisenbahn, ein bahnbrechendes Projekt, das Kunming in der südwestchinesischen Provinz Yunnan mit der laotischen Hauptstadt Vientiane verbindet, ihre Vorteile und günstigen Auswirkungen im Personen- und Güterverkehr unter Beweis.

Nach Angaben der Laos-China Railway Co., Ltd. (LCRC), einem Joint Venture mit Sitz in Vientiane, das für den Betrieb des laotischen Abschnitts der Eisenbahn verantwortlich ist, wurden auf dem laotischen Abschnitt der China-Laos-Eisenbahn bisher insgesamt rund 2 Millionen Tonnen Güter, vor allem grenzüberschreitende Waren, und 1,26 Millionen Fahrgäste befördert.