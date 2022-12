Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

CHE: VAT Group, Capital Marekts Day DEU: Allianz, Inside Allianz Series No. 10 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Im- und Exporte 10/22 08:00 DEU: Handelsbilanz 10/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/22 12:00 PRT: Industrieproduktion 10/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/22

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 02. Dezember

TAGESVORSCHAU Termine am 2. Dezember

