In den nächsten Wochen werden noch zunehmende Infektionen erwartet. "Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können", sagte der Leitende Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, Michael Sasse. Die Lage sei ohnehin prekär. Doch die enorme Infektionswelle mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) habe die Situation verschlimmert. "Jetzt werden drei Jahrgänge von Kindern diese Infekte durchmachen, weil sie ohne Mundschutz durch die Gegend rennen", sagte er mit Blick auf beendete Corona-Auflagen.

Mehrere Maßnahmen sollten dazu beitragen. So soll insbesondere Pflegepersonal aus Erwachsenen- in Kinderstationen verlegt werden. Krankenkassen sollen Vorgaben zur Personalbesetzung vorerst nicht prüfen und Sanktionen aussetzen. Lauterbach appellierte an Eltern und Kinderärzte, nicht unmittelbar nötige Vorsorgeuntersuchungen um wenige Wochen zu verschieben. Telefonische Krankschreibungen auch bei Kinderärzten blieben weiter möglich, erläuterte das Ministerium. Eltern hätten so die Möglichkeit, bei Erkrankung ihres Kindes zu Hause zu bleiben und trotzdem Anspruch auf Krankengeld zu behalten.

Die Nachrichten von überfüllten Kinderpraxen und Kinderstationen seien "sehr besorgniserregend", sagte der Minister. "Wir werden mit einer Situation konfrontiert, wo in Deutschland weniger als 100 Intensivbetten für Kinder zur Verfügung stehen." Zahlreiche reguläre Stationen seien bereits voll belastet. "Wir sind absehbarerweise noch nicht am Ende dieser Welle, die im Wesentlichen durch das RS-Virus verursacht wird." Die Lage sei aber "im Griff".

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Überbelegte Zimmer, tagelanger Aufenthalt in Notaufnahmen, Verlegung kranker Babys in entfernte Krankenhäuser: Die akute Welle von Atemwegsinfekten bringt Kinderkliniken in Deutschland in teils dramatische Engpässe. Ärzte schlagen Alarm, weil Praxen wie Kliniken für Kinder extrem überfüllt sind. Vor einer "katastrophalen Lage" auf Kinder-Intensivstationen spricht die Medizinervereinigung Divi. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach setzt auf rasche Entlastungsmaßnahmen. "Die Kinder brauchen jetzt unsere volle Aufmerksamkeit", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin.

