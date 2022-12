Das Rixos Gulf Hotel Doha bringt das erste All-Inclusive-Erlebnis nach Doha

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - DAS HOTEL IST EIN WICHTIGER MEILENSTEIN FÜR DIE

MARKE RIXOS HOTELS, DA ES DAS ERSTE 5-STERNE-ALL-INCLUSIVE-HOTEL IN DOHA IST



Die Accor Group freut sich zusammen mit Katara Hospitality, die Eröffnung des

Rixos Gulf Hotel Doha bekanntzugeben. Dieses Hotel ist ein wichtiger Meilenstein

für die Marke Rixos Hotels , da es das erste 5-Sterne-All-Inclusive-Hotel in

Doha ist und das Engagement der Marke unterstreicht, den Gästen ein

360°-Erlebnis der Extraklasse zu bieten.





Seit der Eröffnung im Jahr 1973 als Gulf Hotel hat sich das Gebäude selbst zueinem Wahrzeichen der Stadt entwickelt, und dieses neue Unternehmen erfindet dasAnwesen mit luxuriösen Angeboten im Rahmen des All-Inclusive-Konzepts innerhalbdes Markennamens Rixos neu. Diese im Jahr 2000 gegründete, schnell wachsendetürkische Hotelmarke hat die Bedeutung von All-Inclusive neu definiert, indemsie individuelle und mitreißende Erlebnisse durch eine unbegrenzte Auswahl anerstklassigen Produkten und Dienstleistungen für Ziele geschaffen hat, die eineReise wert sind, und so eine neue Perspektive auf die Art von Paradies füranspruchsvolle Reisenden bietet. Gäste des Rixos Gulf Hotel Doha werden sich aufeine unvergessliche Reise begeben, um ein All-Inclusive-Paradies zu entdecken -von köstlichen Speisen, über Sportaktivitäten, mitreißender Unterhaltung,Aktivitäten für Kinder bis hin zu umfassenden Spa-Erlebnissen.Fettah Tamince, Chairman of the Board of Directors von Rixos Hotels, sagte:"Dieses Wahrzeichen ist der ideale Ort, um Rixos und sein All-inclusive-Konzeptin Katar zu präsentieren. Das Rixos Gulf Hotel Doha vereint auf perfekte Weiseden markanten Kontrast zwischen der Architektur eines der bekanntestenWahrzeichen von Doha aus den 1970er Jahren und dem Stil und der Funktionalität,die von einem führenden Luxushotel aus dem 21. Jahrhundert erwartet werden."Das Rixos Gulf Hotel Doha besteht aus zwei verschiedenen Türmen mit rund 378luxuriösen Zimmern und Suiten. Die Gästezimmer vereinen Komfort mit modernsterTechnologie, um jeden Gast, von Geschäftsreisenden bis hin zu Prominenten,zufriedenzustellen. Das Hotel hat auch erkannt, dass Entspannung und Verjüngungein wesentlicher Bestandteil während des Aufenthalts von jedem Besucher sind,und bietet die renommierte und unverkennbaren Marke Anjana Spa an.Dieses trendige Hotel hat für Gäste jeden Alters und jeden Lebensstils etwas zubieten, mit luxuriösen Annehmlichkeiten, einem lebhaften Unterhaltungsprogramm,