Clearwater Analytics schließt Übernahme von JUMP Technology ab

BOISE, Idaho, 1. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN), („Clearwater Analytics" bzw. das „Unternehmen"), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investment Accounting, Reporting und Analytics, hat heute die bereits angekündigte Übernahme von JUMP Technology, einem in Paris, Frankreich, ansässigen Anbieter von Investment Management Software, abgeschlossen. Mit der Übernahme von JUMP Technology positioniert sich Clearwater Analytics als branchenführender Anbieter von innovativen End-to-End-Lösungen für Investment-Management-Unternehmen weltweit.

Die Unternehmen werden von der funktionsreichen modularen Technologie von JUMP profitieren, die aus Front- und Middle-Office-Funktionen für das Investmentmanagement besteht und die Bereiche Portfoliomanagement, Ordermanagement und fondsgebundene Abwicklung umfasst. Das fortschrittliche Performance-Management-Modul von JUMP wird die preisgekrönte Investment-Accounting-Plattform von Clearwater ergänzen, indem es den Kunden ausgefeiltere Algorithmen für das Investment-Performance-Management und die Attribution bietet.

„Unsere Übernahme von JUMP Technology beschleunigt und verbessert Clearwaters Fähigkeit, die Landschaft der Investment-Management-Lösungen zu verändern. Damit ist Clearwater in einer einzigartigen Position, Unternehmen eine umfassende Alternative zu Legacy-Technologien zu bieten", erklärte Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics. „Der Zusammenschluss dieser Unternehmen verdoppelt nicht nur unsere Präsenz in Europa, sondern ermöglicht es uns auch, unseren Kunden erstklassige Produkte in Verbindung mit branchenführenden Dienstleistungen anzubieten. Wir sind begeistert darüber, dass Vermögensverwalter überall auf der Welt nun Clearwater nutzen können, um die Effizienz über den gesamten Lebenszyklus von Investitionen zu steigern und neue Wachstumsquellen zu erschließen. Wir freuen uns darauf, mit unseren bahnbrechenden Lösungen weiterhin in neue geografische Regionen und zu Unternehmen auf der ganzen Welt vorzustoßen."