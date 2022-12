Atezr gibt die Markteinführung von Atezr V35 PLUS bekannt die leistungsstärkste 160-Watt-Lasergravur- und Schneidemaschine mit sechs 6-Watt-Laserdioden

Chino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - In der diesjährigen Weihnachtszeit gibt

die innovationsorientierte globale Technologiemarke Atezr

(https://bit.ly/3FeAfH5) die Einführung der Lasergravur- und Schneidemaschine

Atezr V35 Plus (https://bit.ly/3XILYoq) bekannt, eine leistungsstarke

Sechs-Strahl-Diodenlaser-Gravurmaschine mit einer Lasermodul-Ausgangsleistung

von 35 Watt. Die Atezr V35 Plus (https://bit.ly/3XILYoq) hat einen Gravur- und

Schneidebereich von bis zu 430 × 430 mm, kann mehr als einhundert verschiedene

Arten von Materialien schneiden, hat eine verbesserte Betriebsgeschwindigkeit

von 24.800 mm/min und erweckt Kunstvorlagen mit einer Auflösung von bis zu 423

DPI zum Leben.



Lasergravurmaschinen werden dazu verwendet, Text, Logos und Bilder auf die

Oberfläche verschiedener Materialien und Objekte (wie Holz, Flaschen,

Visitenkarten, Möbel und Leder) zu gravieren oder Bastelspielzeuge und

Dekorationen zu schneiden. Der Atezr V35 Plus verfügt über eine höhere

wiederholte Positioniergenauigkeit, Bewegungsstabilität,

Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine längere Lebensdauer dank der brandneuen

optischen Achsenübertragungsstruktur und des einfach zu bedienenden

Schwerpunkthebels. Der hochpräzise Laserpunkt ist auf 0,06 × 0,1 mm verbessert

worden, erreicht eine Auflösung von 423 DPI und unterstützt Künstler und

Gravur-Amateure bei der Herstellung naturgetreuer Werke oder der Verarbeitung

von Kunstwerken in Stapeln.