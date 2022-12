Steuerliche Anreize von Guangzhou-Nansha Ein Magnet für die Bewohner von Hongkong und Macau und die geförderten Unternehmen und Branchen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Vor kurzem hat Guangzhou die Maßnahmen zur

Vorzugsbehandlung bei der Einkommensteuer für Privatpersonen im Bezirk Nansha

der Stadt Guangzhou veröffentlicht. In dem Dokument sind die Details zur

Umsetzung aufgeführt. Im Rahmen dieser Maßnahmen werden die in Hongkong und

Macau ansässigen Personen, die in Nansha arbeiten, von der IIT-Belastung

befreit, die über die Belastung in den beiden Sonderverwaltungsregionen (SARs)

hinausgeht.



Diese Steuerpolitik wurde in Übereinstimmung mit dem Steuersystem des

chinesischen Festlands eingeführt, um die Angleichung der Steuervorschriften

zwischen Guangzhou und den beiden Sonderverwaltungsregionen voranzutreiben. Sie

wird dazu beitragen, ein günstiges Geschäfts- und Lebensumfeld in Nansha zu

schaffen, wo die IIT-Politik mit der von Hongkong und Macau übereinstimmt, und

es den Einwohnern von Hongkong und Macau erleichtern, ein eigenes Unternehmen zu

gründen oder einfach eine Beschäftigung in Nansha zu finden. Die damit

verbundenen Vorteile, die sich aus der Entwicklung der Greater Bay Area ergeben,

werden laut der Volksregierung des Bezirks Nansha der Stadt Guangzhou von mehr

Einwohnern in Hongkong und Macau genutzt.