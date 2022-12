Earthfirst® Films kündigt Führungswechsel an

Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - Earthfirst® Films kündigt organisatorische

Änderungen an, um auch weiterhin technologisch führend bei nachhaltigen

Verpackungslösungen zu bleiben.



- Der Geschäftsführer George Thomas hat seinen Rücktritt zum Ende des

Kalenderjahres angekündigt.

- Der jetzige Vorstandsvorsitzende und Finanzdirektor Michael DuFrayne wird die

Aufgaben des Geschäftsführers von George Thomas übernehmen und weiterhin

Vorstandsvorsitzender bleiben.

- Harvi Basko, Stellvertretender Finanz- und IT-Direktor, wird zum

Finanzdirektor berufen und übernimmt die Leitung der Bereiche globale

Finanzen, IT und Personalwesen.

- Tim Austin, Stellvertretender Vertriebsdirektor in Nord-, Mittel- und

Südamerika, trat dem Unternehmen am 7. November bei und untersteht Günther

Winnerl, Chief Commercial Officer. Austin wird das Vertriebsteam in Nord-,

Mittel- und Südamerika leiten.