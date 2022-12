So schützen Sie sich vor Abmahnungen / Mittagstalk des MVFP Bayern zur aktuellen Abmahnwelle rund um Google Fonts

München (ots) - Datenschutz als permanente Verpflichtung - darüber sprach Ludwig

Schmidt, Director Corporate Governance bei der Vogel Communications Group im

Interview mit dem MVFP Bayern.



"Durch Deutschland rollt mal wieder eine Abmahnwelle. Viele Verlage und

Unternehmen erhalten derzeit unangenehme Post von Rechtsanwälten. Dabei geht es

oft um Google Fonts - ein interaktives Verzeichnis von verschiedenen

Schriftarten, welches von Google bereitgestellt wird. Liegen diese online auf

den Google Servern, findet eine Datenübermittlung in die USA statt. Dies ist

ohne Einwilligung vom Webseitenbesucher nicht rechtens. Manche Anwälte sehen bei

einer externen Nutzung von Google Fonts einen Verstoß gegen die

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und fordern die Zahlung von Schadenersatz und

Gebühren." Mit diesen Worten begrüßte Horst Ohligschläger, Erster Vorsitzende

des MVFP Bayern und CEO Roularta Media, die zahlreichen Gäste des Mittagstalks

am 30. November 2022 zum Thema "Corporate Governance, Compliance, Datenschutz &

Co. - was die aktuelle Abmahnwelle für Sie bedeutet".