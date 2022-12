AL-RAJJAN (dpa-AFX) - Sollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft noch ins WM-Achtelfinale einziehen, würde der Gegner Marokko heißen. Die Nordafrikaner sicherten sich am Donnerstag durch ein 2:1 (2:1) gegen Kanada in Doha den Sieg in Gruppe F. Die DFB-Auswahl kann in Gruppe E im besten Fall noch Zweiter werden und hätte damit noch das Weiterkommen gesichert. Die Partie würde am Dienstag (16.00 Uhr) im Education City Stadion in Al-Rajjan stattfinden.

Gegen Marokko hat die deutsche Mannschaft eine sehr positive Bilanz. Alle vier bisherigen Begegnungen konnte das DFB-Team gewinnen. Am besten in Erinnerung ist dabei wohl das WM-Achtelfinale von 1986 in Mexiko, das Lothar Matthäus in der 87. Minute mit seinem Tor zum 1:0 entschied. Bei der WM 1970 in Mexiko sicherten Uwe Seeler und Gerd Müller mit ihren Treffern einen 2:1-Erfolg in der Gruppenphase.

Davor gab es zwei Länderspiele. 1967 gewann die deutsche Mannschaft in Karlsruhe mit 5:1. Vier Jahre zuvor hieß es in Casablanca 4:1 für die DFB-Auswahl./hc/DP/jha