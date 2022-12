ACC schließt dachinstalliertes Solarprojekt mit 3,2 MW für Eastroc Beverage ab

Beijing (ots/PRNewswire) - Asia Clean Capital Investment Holdings Limited

("ACC") gab bekannt, dass das 3,2-MW-Solarprojekt mit verteilter

Dachinstallation in Kooperation mit Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd (im

Folgenden "Eastroc Beverage") heute erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen

wurde.



Das abgeschlossene Solarprojekt, das von ACC finanziert wurde und auch von ACC

betrieben wird, ist auf dem ungenutzten Dach des Nanning-Werks von Eastroc

Beverage installiert. Der vom System erzeugte umweltfreundliche Strom wird zu

einem wettbewerbsfähigen Preis an den Verbraucher verkauft. Für den Verbraucher

fällt nicht nur keine Erstinvestition an, sondern seine Energiekosten verringern

sich kontinuierlich.