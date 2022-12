UNIGE und Constructor University arbeiten gemeinsam an der Entwicklung des Quanteninternets (FOTO)

Genf (ots) - Die Universität Genf und die Constructor University kündigen die

Einrichtung eines gemeinsamen Lehrstuhls für Quantenkommunikation an. Der

Lehrstuhl wird Teil des Genfer Quantenzentrums und soll die Position der Schweiz

als wichtiger Knotenpunkt in der Quantenwissenschaft und -technologie ausbauen.



Der Lehrstuhl für Quantenkommunikation wird in Genf eingerichtet. Dieser

Lehrstuhl ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen der Universität Genf

(UNIGE) und der Constructor University, die am Mittwoch, dem 30. November, in

Genf unterzeichnet wurde. Der Lehrstuhl wird an der Schnittstelle zwischen

Grundlagenforschung und angewandter Forschung in diesem Spitzenbereich der

Quantenphysik angesiedelt sein. Durch die Bündelung der Kompetenzen der

Forschenden beider Institutionen verspricht dieser neue Lehrstuhl bedeutende

Fortschritte und Innovationen, insbesondere im Bereich der sicheren

Informationsübertragung und der Hochleistungssensoren, die für diese Art der

Telekommunikation unerlässlich sind. Diese erste Zusammenarbeit zwischen der

UNIGE und der Constructor University ist Teil einer umfassenderen Vision, die in

einer 2021 unterzeichneten Absichtserklärung festgehalten ist und die durch das

neu gegründete Genfer Quantenzentrum gestärkt wird.