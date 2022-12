All for One launcht exklusives SAP S/4HANA Cloud-Modell für mittelständische Unternehmen

Filderstadt (ots) - Die All for One Group SE, der führende SAP-Partner in

Zentraleuropa, hat ein neues SAP S/4HANA Cloud-Angebot für seine

SAP-Wartungskunden gelauncht. Es richtet sich speziell an kleinere und

mittelständische Unternehmen.



Kunden erhalten mit dem neuen Cloud-Modell ihr individuelles SAP S/4HANA "as a

Service". All for One bündelt dabei in die monatliche Subscription neben der

Software-Bereitstellung auch ein umfangreiches Service- und Integrationspaket,

bestehend aus