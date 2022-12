NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Kursrally zur Wochenmitte ist an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder Ernüchterung eingekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,75 Prozent auf 34 331 Zähler, grenzte höhere Verluste aber wieder etwas ein. Auf die Stimmung drückte ein trister Geschäftsausblick des Software-Anbieters Salesforce. Am Vortag hatte die Aussicht auf eine weniger drastische Zinserhöhung im Dezember durch die US-Notenbank Fed den Dow auf das höchste Niveau seit April getrieben.

Der marktbreite S&P 500 lag am Donnerstag mit 0,21 Prozent im Minus bei 4071 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 trat mit 12 030 Punkten auf der Stelle. Das zinssensible Börsenbarometer war am Vortag um 4,6 Prozent nach oben geschnellt. Fed-Chef Jerome Powell zufolge könnte bereits im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein. Das hatte für die wachstumsstarken Tech-Aktien eine Rally ausgelöst.