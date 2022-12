Biden betont bei Macron-Besuch Unterstützung der Menschen im Iran

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat bei einem Besuch von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Washington die Solidarität der beiden Länder mit dem iranischen Volk hervorgehoben. "Die Franzosen und die Vereinigten Staaten arbeiten gemeinsam daran, die Verantwortlichen für die Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen", sagte Biden am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Beiden Ländern gehe es auch darum, der iranischen Unterstützung Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine entgegenzuwirken und "sicherzustellen, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangt".

In einer gemeinsamen Stellungnahme brachten die beiden Präsidenten ihren Respekt für das iranische Volk zum Ausdruck - insbesondere für die Frauen und die Jugend, die mutig protestierten, um die Freiheit zu erlangen, ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten auszuüben, die der Iran selbst unterschrieben habe und verletze./trö/DP/jha