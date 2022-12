Durch DUH-Klage gegen KBA werden Stilllegungen im Wohnmobil-Abgasskandal wahrscheinlicher

Lahr (ots) - Im Abgasskandal von Fiat Chrysler Automobiles (FCA/jetzt:

Stellantis) hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Klage gegen das

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eingereicht. Die DUH akzeptiert das Nichtstun der

Behörde nicht. Mit der Klage am Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein will die

DUH erreichen, dass FCA unzulässige Abschalteinrichtungen in den Fahrzeugen mit

dem Motor 180 Multijet entfernen muss - und dafür soll das KBA sorgen.



Gewinnt die DUH die Klage, so hat das Folgen für die Wohnmobilbranche. Die

meisten Hersteller setzen beim Motor und Basisfahrzeug auf den Fiat Ducato mit

Multijetmotor. Da die Umrüstung der Motoren in den meisten Fällen technisch kaum

möglich ist, droht den Wohnmobilen die Stilllegung. Denn sie wären ohne

