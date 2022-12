Landmaschinenhersteller Claas setzt Russland-Lieferungen aus und kündigt Prüfung an

Harsewinkel (ots) - Der Harsewinkeler Landmaschinenhersteller Claas reagiert auf

Vorwürfe, womöglich verhängte EU-Sanktionen im Geschäft mit Russland zu umgehen.

Das Unternehmen teilte dem in Bielefeld erscheinenen WESTFALEN-BLATT am

Donnerstag mit, dass es die aktuelle Debatte zum Anlass nehme, "die betroffenen

Lieferungen nach Russland vorerst zu stoppen und die entsprechenden Vorgänge

einer Compliance-Prüfung zu unterziehen". So solle nochmals geklärt werden, ob -

wie von Claas beteuert - das Vorgehen gesetzes- und sanktionskonform ist und

alle Vorgaben eingehalten werden.



Das Unternehmen betonte erneut, dass das Bundesamt für Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle (BAFA) klargestellt habe, "dass Mähdrescher und Bausätze für

Mähdrescher von den EU-Embargos ausgenommen sind". Claas teilte mit, dass für

Lieferungen nach Russland die erforderlichen Genehmigungen des BAFA und der

Zollstellen vorlägen. Alle getätigten Lieferungen seien erst nach intensiver

Prüfung freigegeben worden - im Einklang mit den Sanktionen.