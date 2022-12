Handelsdaten zeigen, dass sieben führende Marktmacher sich mittels Spoofing an Marktmanipulationen beteiligten, um die Aktienkurse von Northwest Biotherapeutics zu drücken, während das Unternehmen damit beschäftigt war, Mittel zu beschaffen, um bahnbrechende Krebsbehandlungen auf den Markt zu bringen

New York, NY / Accesswire / 1. Dezember 2022 / Heute hat Northwest Biotherapeutics (OTCQB:NWBO) Klage gegen einige der größten und einflussreichsten Marktmacher der Welt erhoben, darunter Citadel Securities LLC, Canaccord Genuity LLC, G1 Execution Services LLC (eine Tochtergesellschaft der Susquehanna International Group), GTS Securities LLC Virtu Americas LLC (einschließlich Knight Securities), Instinet LLC und Score Priority Corp, und wirft ihnen wiederholte Manipulation der Aktien des Unternehmens über einen Zeitraum von fünf Jahren vor.

Northwest Biotherapeutics, ein Biotechnologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf die Entwicklung personalisierter DCVax-Krebsimpfstoffe spezialisiert hat, behauptet, dass diese Marktmacher an einer Täuschungstaktik zur Marktmanipulation beteiligt waren, die als Spoofing bezeichnet wird. Dazu gehört, riesige Mengen an Verkaufsaufträgen aufzugeben, um den Markt dazu zu bringen, die Aktien des Unternehmens abzuwerten, damit die Marktmacher zu einem niedrigeren Preis kaufen können. Die Marktmacher stornieren dann sofort die Verkaufsaufträge, damit sie Gewinne ernten können, in diesem Fall auf Kosten derzeitiger und zukünftiger Krebspatienten sowie auf Kosten von Northwest Biotherapeutics und seinen Investoren. Dieses mutmaßliche illegale Handelsverhalten hat es dem Unternehmen erheblich erschwert, die notwendigen Mittel für die Markteinführung seiner Krebsbehandlung zu beschaffen, von der das Unternehmen glaubt, dass sie das Potenzial hat, das Leben von Tausenden von Patienten zu verlängern.

„Marktmanipulation ist bereits unlauter, aber dies auf Kosten von Krebspatienten zu tun, von denen einige keine anderen Behandlungsmöglichkeiten haben, auf die sie ihre Hoffnung setzen können, ist unverantwortlich“, so Laura Posner, Partner bei Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC. „Wir freuen uns darauf, diese Marktmacher für den Schaden zur Rechenschaft zu ziehen, den sie verursacht haben, und diesen Märkten die entscheidende und notwendige Transparenz zu verschaffen.“