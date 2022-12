"Deutschlands Gesundheitssystem ist erschreckend schlecht aufgestellt. Der Grund dafür ist überall der gleiche: Es fehlt an Pflegekräften. Das war schon während der Corona-Hochphasen zu sehen und wurde damals auf fehlende Wertschätzung und zu niedrige Löhne geschoben. Beides spielt eine Rolle, Hauptursache aber ist das 2004 eingeführte Abrechnungssystem nach Fallpauschalen. Es führte unter dem Deckmantel des Wettbewerbs zu einer Ökonomisierung des Gesundheitswesens, und Ökonomisierung heißt hier vor allem "Sparen". Die medizinische Versorgung ist eine Aufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge. Wirtschaftlicher Wettbewerb hat dort nichts zu suchen."/be/DP/men

VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - Die "OM-Medien" zu Engpässen in Kinderkliniken:

Pressestimme 'OM-Medien' zu Engpässen in Kinderkliniken

