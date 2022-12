Canada Silver schließt Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 1.573.000 Dollar ab

Das Unternehmen begab 9.754.547 Quebec Flow-Through-Einheiten („QFT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,11 Dollar pro QFT-Einheit. Das Unternehmen emittierte außerdem 5.000.000 FT-Einheiten („FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,10 Dollar pro FT-Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von 500.000 Dollar.

Jede QFT- und FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „Exchange“) berechtigt jeder ganze Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschluss zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,15 Dollar pro Aktie.

Der Erlös aus der FT-Privatplatzierung wird für die laufenden Bohrungen auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe von Kirkland Lake (Ontario) verwendet. Der Erlös aus der QFT-Privatplatzierung wird für das unternehmenseigene Konzessionsgebiet Lowney-Lac Edouard in Zentral-Quebec aufgewendet.

GloRes Securities Inc., der Hauptvermittler im Rahmen der Finanzierung, erhielt 98.110 Dollar in bar und 923.727 Vermittler-Warrants. Weitere 21.000 Dollar in bar und 190.909 Vermittler-Warrants wurden an Qwest Investment Fund Management Ltd. gezahlt. Die Vermittler-Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,11 Dollar pro Aktie und eine Laufzeit von zwei Jahren ab dem Abschluss. Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung gezahlte Vermittlungsgebühr unterliegt der Genehmigung der Exchange.

Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltefrist von vier Monaten und einen Tag gebunden, die am 2. April 2023 abläuft.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.