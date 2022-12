Wirtschaft Importpreise ziehen weiter kräftig an - Tempo nimmt etwas ab

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland ziehen weiter kräftig an. Im Oktober lagen sie um 23,5 Prozent höher als im Oktober 2021, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte.



Die Veränderungsrate im September hatte gegenüber dem Vorjahr noch bei +29,8 Prozent gelegen, im August 2022 bei +32,7 Prozent. Gegenüber dem Vormonat September 2022 fielen die Importpreise im Oktober 2022 um 1,2 Prozent. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Importpreise im Vorjahresvergleich seien weiterhin die hohen Preissteigerungen für den Import von Energie, so das Bundesamt.