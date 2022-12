Gold Terra meldet Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 3.782.717 $

22. November 2022, Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC QX: YGTFF) (" Gold Terra " oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-reso ...) freut sich, den Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") bekannt zu geben, die zuerst am 7. November 2022 angekündigt und dann am 16. November 2022 aufgestockt wurde und einen Bruttoerlös von 3.782.717 $ aus dem Verkauf von 12.055.585 Flow-Through-Aktien des Unternehmens ("FT-Aktie") zu einem Preis von 0 $.20 pro FT-Aktie und aus dem Verkauf von 8.572.500 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu einem Preis von 0,16 $ pro Stammaktie.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird für Ausgaben verwendet, die als "kanadische Explorationsausgaben" ("CEE") und "Flow-Through-Bergbauausgaben" im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) gelten. Das Unternehmen wird bis spätestens 31. Dezember 2022 auf diese CEE verzichten. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Gerald Panneton, Chairman und CEO, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir mit der Unterstützung der bestehenden und neuen Aktionäre eine erfolgreiche Finanzierung abgeschlossen haben. Diese Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, ein umfangreiches Winterbohrprogramm auf der Con Mine Option Property von Newmont durchzuführen. Das Programm wird sich auf die Erzlinsen der Campbell-Scherung konzentrieren, die südlich der Mine Con identifiziert und in unserer letzten aktualisierten Mineralressourcenschätzung vom September 2022 gemeldet wurden (siehe Pressemitteilung vom 7. September 2022). Die Campbell-Scherung ist nach wie vor unerprobt und in viele Richtungen südlich der Mine Con offen, die bisher 5,1 Moz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 16 g/t produziert hat. "

Direktoren und leitende Angestellte von Gold Terra nahmen an dem Angebot teil und erhielten insgesamt 600.000 Stammaktien. Diese Beteiligung am Angebot stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß der Definition in Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("61-101") dar. Das Angebot ist von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß 61-101 ausgenommen, da weder der Marktwert der an verbundene Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die Gegenleistung für diese Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen. Das Unternehmen hat 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen Material Change Report eingereicht, da die Beteiligung von Insidern des Unternehmens an dem Angebot zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war.